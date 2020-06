Continua a fare del bene la Fondazione di Lapo Elkann: l'ultima iniziativa è stata una larga donazione di vestiti e cibo in zone particolari della città di Napoli. Racconta Lapo attraverso Twitter: "Felice che fondazione Laps ieri ha donato cibo e vestiti in una zona difficile di Napoli . Mi piace pensare che giorno dopo giorno e passo dopo passo Possiamo tutti Insieme cambiare quello che non Funziona. #unitisivince #SudNordCentroSottoLaStessaBandiera".