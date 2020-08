Servirà ancora qualche giorno per smaltire l’entusiasmo che sta circondando l’approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Tanti personaggi del mondo del calcio gli hanno rivolto gli auguri, tra ex compagni si squadra, allenatori e opinionisti sportivi. Anche Lapo Elkann non ha voluto far mancare il suo appoggio al Maestro, dedicandogli un post sui social: “Bentornato Maestro”. L’era Pirlo ha inizio.