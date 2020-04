La campagna benefica promossa dalla Fondazione di Lapo Elkann ( QUI ) a sostegno della Croce Rossa è sbarcata anche in Portogallo, dove in queste settimane sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua famiglia Cristiano Ronaldo, uno dei testimonial dell'iniziativa portata avanti dall'imprenditore. "Sono scelto che il Portogallo abbia scelto la nostra campagna. E sono onorato di aiutare e supportare anche il Portogallo oltre all'Italia" ha scritto Lapo su Twitter. Non solo Ronaldo, tra i tanti testimonial della campagna c'è anche Gigi Buffon a rappresentare la Juventus.