Hanno fatto discutere i tweet di Lapo Elkann contro la Juventus. Il rampollo della famiglia Agnelli, infatti, si è scagliato contro la squadra al termine della Supercoppa persa in malo modo contro la Lazio, urlando via social la propria indignazione. Un fatto che in tanti hanno collegato la vero desiderio di Lapo, raccontato da Report nelle scorse puntate attraverso una rivelazione che riasale al 2009. Nell'inchiesta condotta dalla trasmissione sui rapporti tra ultras e società, è emersa la volontà di Lapo di diventare presidente della Juventus: il tutto emerge in un'intercettazione tra Fabio Germani e Rocco Dominello, condannati rispettivamente a cinque anni e quattro anni e cinque mesi dalla Procura di Torino nell'indagine Alto Piemonte.