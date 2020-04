Poche ora fa è uscito il decreto firmato dal Presidente del Consiglio che ha varato un stop, anche per lo sport, fino al 3 maggio compreso. Entro questa data non si potranno nemmeno allenare i professionisti, quindi niente ripresa dei campionati fino a quella data. Il Corriere dello Sport, parla proprio dell'intervento del Premier Conte titolando: 'A gamba tesa'. Riapriranno fabbriche, librerie e studi professionali, ma non gli allenamenti e così il campionato slitta. Anche Spadafora d'accordo: 'Salute prima di tutto', Gravina invece sotiene: 'Non ci fermeremo'.



Il quotidiano piemontese Tuttosport, invece regala la prima pagina alle donazioni per gli ospedali e all'iniziatica di Lapo Elkann. In molti, infatti, hanno raccolto la campagna per aiutare le famiglie in difficoltà. Da CR7 a Leclerc, da Buffon a Zanetti: 'Adesso importa solo aiutare gli altri ne usciremo più forti'.