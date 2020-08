4









Lapo contro Salvini. Il rampollo della famiglia Agnelli si è schierato duramente contro il politico, attaccando con un tweet: "Sono oltre 35mila le vittime in Italia italiane del coronavirus. Non sono numeri: sono storie di donne e uomini. Per alcuni però il virus non esiste più. E quando a generare confusione ci sono speculatori professionisti bisogna farsi sentire. #Salvini".



E ancora: "Solo ieri in India sono morte mille persone e oltre 1110 negli Stati Uniti. Fino a pochi mesi fa i nostri ospedali hanno rischiato di non reggere. Abbiamo celebrato il personale sanitario come eroi e abbiamo visto immagini dell'esercito a Bergamo che rimarranno nel nostro cuore. Nessuno ad oggi può sapere se il virus tornerà a fare migliaia di vittime. Ma sappiamo che in Italia i casi stanno di nuovo crescendo e che in autunno c'è la possibilità di una seconda ondata. Ed è responsabilità di chi è in rilievo quello di proteggere i più deboli non di speculare".