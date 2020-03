Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, @Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto, e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e....... pic.twitter.com/SFnAEdLv6H — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 26, 2020

Ancora. Stavolta, dopo aver risposto per le rime al 'virologo' Lotito, il rampollo di casa Agnelli ha controbattuto a Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus che ha criticato Ronaldo e la sua poca beneficenza.Attraverso Twitter, Elkann non ci è andato piano: "Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto, e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza?", il suo messaggio. Che arrivi in giornata una risposta?