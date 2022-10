Tre puntini che vogliono dire tutto, o forse niente. Di sicuro raccontano la delusione di uno dei primissimi tifosi bianconeri:, rampollo della Famiglia Agnelli, da sempre vicino al mondo Juventus. E non esattamente felice di quanto sta accadendo alla sua squadra del cuore.Già in questa stagione, Lapo aveva commentato le difficoltà della Juve, citando anche Allegri e dandolo in pasto alla sua schiera social. Stavolta non parla, però dice. E tanti tifosi lo invocano come il salvatore della patria, l'uomo che potrebbe aiutare il cambio di rotta sperato nel club bianconero.