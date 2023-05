Laporesta molto attento a quello che accade alla sua Juventus e non perde occasione per commentare su Twitter le vicende e le vicissitudini del club bianconero. Se sul pareggio della squadra di Allegri a Bologna, Lapo ha commentato con due cuori, uno bianco e uno nero, e la frase: "Ma deve tornare a giocare come si deve", Lapo ha inoltre risposto a un vecchio messaggio di Del Piero, che si chiamava fuori dalle voci "dirigenziali"."Potessi sarebbe uno dei primi che sceglierei", le parole del rampollo di casa Agnelli.