"Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus", è bastato questo messaggio di Lapo Elkann pubblicato sui social per scatenare la polemica tra i tifosi bianconeri, e in particolare tra chi sostiene Allegri e chi invece non lo ritiene l'allenatore giusto. Da molti infatti, dietro la frase di Lapo c'è l'infinita discussione sulla qualità del gioco bianconero.Tante reazioni, tra chi ha risposto con le foto di alcuni allenatori che sarebbero "perfetti" per quello che chiede Lapo, come De Zerbi, Nagelsmann e Gallardo, e chi avrebbe preferito in un momento così delicato, altre affermazioni. Nella gallery, tutte le reazioni social dei tifosi bianconeri.