Bravi tutti ⚪️⚫️ e che bello presentarvi così Denis e Dusan. Mentalità. Avanti! — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 6, 2022

Non poteva iniziare meglio l'avvventura di Dusane di Deniscon la maglia della Juve. Nella gara di ieri sera contro il Verona infatti, i bianconeri si sono importi per 2-0 sugli scaligeri proprio grazie alle reti dei due volti nuovi di questa squadra. Sono bastati 12 minuti all'attaccante serbo per mettere la sua prima firma dell'era Juve, cosi come si è atteso meno del previsto per vedere anche la prima esultanza del centrocampista svizzero, arrivata quasi a metà ripresa. Ancheha voluto esaltare l'esordio dei due giocatori e lo ha fatto attraverso un post condiviso sul suo account Twitter che, cita cosi: '​!'.