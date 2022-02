Questa sera Atalanta e Juve sono pronte e regalare spettacolo sul prato del Gewiss Stadium e in palio non ci saranno solo i 3 punti ma anche una buona fetta di stagione, considerando l'importanza della gara. I bianconeri viaggiano sulle ali dell'entusiasmo da quando è arrivato Dusan Vlahovic all'ombra della Mole e i risultati delle ultime due uscite sembrano dare ragione all'euforia dei tifosi. Euforia che si è propagata all'interno di tutto l'ambiente della Continassa, come si percepisce anche dal tweet motivazionale postato da Lapo Elkann: 'Stasera l’unica cosa che conta è vincere. Until️The️End #AtalantaJuve'.