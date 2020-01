Lapo Elkann, attraverso Twitter, ha voluto mandare il suo messaggio prima di Napoli-Juve: "Ho massimo rispetto e affetto per il Napoli, da tempi non sospetti. E grande stima per Gattuso, un grande umanamente e professionalmente. Però stasera come sempre FORZA JUVE, FINO ALLA FINE, perché è e sempre sarà al primo posto nel mio cuore e in quello di tutti i tifosi bianconeri".