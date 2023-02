Io sono Lapo Elkann non mio cugino con tutto rispetto scrivi a lui non a me se hai qualcosa da dirli . Grazie — Lapo Elkann (@lapoelkann_) January 31, 2023

Attraverso un post condiviso sui propri account social, Laposta interagendo con i tifosi juventini, con quest'ultimi che gli hanno posto diverse domande. Di seguito alcuni commenti dello stesso Lapo in risposta ai fan bianconeri.'Io non mi occupo di Juventus, non ho ruoli manageriali, né sono nel CdA. Con unione e compattezza VINCEREMO al più presto. Guardate la storia, poi parlate: il futuro sarà ricostruito, ne sono certo. Il passato è passato, guardiamo al futuro con grinta ed ottimismo. Siamo guerrieri sì o no?'.- 'Io sono Lapo Elkann, non mio cugino. Con tutto il rispetto scrivi a lui e non a me se hai qualcosa da dirgli. Grazie'.