Lapo Elkann racconta la sua speciale quarantena a Radio 1: "Mi trovo a Lisbona, in modo casuale: mi sono trovato qui in Portogallo quando sono state chiuse le frontiere. Non esco da quando è iniziata la quarantena, ma non vedo l'ora di tornare in Italia". E sul rinnovo di Buffon, ormai cosa fatta, dichiara: "Non sapete quanto godo, Gianluigi è una persona fantastica, di cuore ed un grandissimo campione". Da qualche giorno il rampollo di casa Agnelli ha lanciato tramite la sua ​LAPS Foundation un'iniziativa benefica (tra i volti c'è anche Cristiano Ronaldo) volta a sostenere la Croce Rossa nell'emergenza coronavirus.