Gli applausi di Lapo Elkann a Mario Mandzukic. Il motivo? Il croato ha donato il suo stipendio di marzo in beneficienza alla onlus "Fondazione Milan". Lapo ha voluto allora fargli un grosso 'complimenti' virtuale: "Un Gigantesco “bravo” a Mandzukic per il Suo Gesto Bellissimo che Dimostra la Sua Signorilità. Non a caso la sua prima maglia in Italia è stata quella bianconera".