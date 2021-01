Lapo Elkann, a Domenica In, si racconta nel profondo.



L'IO - "La mia vita era sempre stata incentrata sull'io, ora è incentrata sul noi. La mia vita è facile perché ci sono persone che mi supportano, mi sopportano, nella costruzione dei progetti che faccio. Noi siamo esseri umani con sfaccettature più facili e più complesse. La realtà dei fatti è che senza tutti questi esseri umani con i quali lavoro e collaboro, io non farei nulla di quello che faccio".



INSICURO - "Il Lapo di prima era un insicuro, meno convinto di se stesso, che stava meno bene con se stesso e aveva bisogno di riconoscimenti esterni. Oggi non mi interessa nessun riconoscimento, mi interessa ricostruire con l'esterno e per l'esterno. Quando vengo da te mi sento a casa. Sono sempre molto sereno". LA SUA JOANA - "Gran parte del mio successo e della mia vitalità sono merito suo. La serenità che ho e la voglia che ho di costruire una vita con lei e con nessun'altra donna è sempre merito suo. Lei ha due figli incredibili, siamo già una famiglia. I suoi figli? Sono incredibili, davvero. La realtà dei fatti è che io non vedo l'ora di costruire con lei una vita familiare. Ha fatto uscire la miglior versione di me".



MARADONA - "Ci sentivamo spesso, era un amico vero. Ho una grande stima per lui, grazie a lui ho sempre amato il Napoli che è la mia seconda squadra da sempre. Questo fatto è un po' anomalo per uno juventino come me che lo stemma della Juventus tatuato sul braccio. Diego era un angelo del bene. Non ha mai fatto male a nessuno, ma ha pagato il prezzo più alto in assoluto".