In occasione dei 20 anni dall'addio di, Lapo, nipote dell'Avvocato e fratello di John, ha voluto omaggiare sui propri social il nonno con una foto dolcissima."Sei sempre stato il mio supereroe, e lo resterai per sempre. Non c'è giorno in cui non senta la tua mancanza ma so che da lassuù sei il mio più grande ANGELO CUSTODE".