Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce, ex tra le altre di Milan e Genoa, svela un aneddoto sul suo passato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Lapadula ha giocato nelle giovanili della Juve, dove ha provato a seguire le orme del padre, che era portiere: "Da bambino, nel vivaio della Juventus, giocavo portiere, intrigato dai racconti di mio padre che aveva quel ruolo nei campionati dilettantistici. Poi sono diventato trequartista e seconda punta con Del Piero mio campione preferito". In questa stagione l'attaccante si è rilanciato a Lecce, dove stava facendo molto bene prima dell'interruzione per il coronavirus.