Davide Lanzafame, reduce da una bella stagione con la maglia del Ferencvaros, ha parlato sulle frequenze di Radio Sportiva. Tra i temi affrontati dall’attaccante, cresciuto nel vivaio bianconero, c’è anche il momento della Juventus: “Mi piace molto la filosofia di Nedved e Paratici, perché stiamo andando verso un calcio propositivo. Maurizio Sarri mi sembra una scelta intelligente. La Juve partirà favorita, ma più passano gli anni e più è difficile…”.



SULL’AVVENTURA IN UNGHERIA - “Quella in Ungeria è un'esperienza nata tre anni fa dopo 6 mesi trascorsi qui 8 anni prima. Mi sono rimesso in gioco in una realtà completamente diversa, ma in forte crescita, e ho trovato la mia nuova casa”.