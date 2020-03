L'ex attaccante della Juventusè intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com, nella quale ha parlato anche del suo passato alla Juventus e di quel paragone con Cristiano Ronaldo: "Quella volta Conte la sparò grossa - ha detto Lanzafame riferendosi al periodo al Bari -ma anche giocatori che hanno fatto carriera e che guardavo con ammirazione cercando di imparare il più possibile da loro. Ma io sono sempre stato una persona abbastanza fredda da questo punto di vista: quando ce li avevo davanti avevo una sorta di ammirazione, ma non mi emozionavo più di tanto da compagno di squadra".- Gli occhi però erano puntati soprattutto su Del Piero: ". Noi giovani dovevamo essere bravi a riprendere la sua attitudine che aveva per gli allenamenti". Lanzafame svela anche un retroscena di inizio carriera: "Sono cresciuto nella Juve, ma potevo andare al Torino. Ero in una società dilettantistica di Torino, il Barcanova: feci un provino al Torino che però non andò a buon fine. Non erano organizzati benissimo in quel periodo, così mi chiamò la Juventus e mio fratello decise di portarmi lì. Andò bene e rimasi fino ai 18 anni".ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI