Dopo aver annunciato la scelta di ritirarsi dal mondo del calcio a 35 anni, Davide Lanzafame si è raccontato ai microfoni di Calciomercato.com, spiegando i motivi della sua decisione e ripercorrendo le tappe principali della sua carriera, iniziata alla Juve. Ecco un estratto dell'intervista: "Avevo recuperato bene dall'infortunio e volevo fare una seconda parte di stagione importante a Vicenza, poi la società mi ha detto che non puntava su di me e ne ho preso atto. Mi sono anche arrivate tre offerte tra Italia ed estero, ma non ho accettato perché non avevo più le motivazioni giuste per andare avanti. Così ho fatto questa scelta un po' controcorrente, ma fa parte del mio modo di essere. I momenti più belli? Al primo posto metto sicuramente l'esordio con la Juventus, il club dove sono cresciuto; poi scelgo le esperienze tra Bari, Parma e Perugia, per motivi diversi sono state le tre tappe più importanti della mia carriera in Italia e dove ho ricordi positivi. Infine prendo il mio percorso in Ungheria, cinque anni tra Honved e Ferencvaros durante i quali sono stato benissimo facendo diventare quel Paese il mio punto di riferimento". E ancora, sugli amici nel mondo del calcio: "Tanti conoscenti, ma gli amici veri rimangono pochi e sono tutti fuori da questo sport. Però posso dire di aver conosciuto persone speciali come Giacomazzi, Crespo, Inler, Chiellini... Insegnanti di vita che mi hanno lasciato qualcosa d'importante, i loro consigli me li porto dietro ancora oggi".