Davide Lanzafame, ex giocatore della Juventus, che in bianconero ha vissuto tutta la trafila dal settore giovanile alla prima squadra, ci ha raccontato la sua esperienza, in diretta Instagram. Dalla Juve dei campioni all'esperienza in Primavera, ecco le sue parole.



DEL PIERO - "Innanzitutto, è un ragazzo umile. Poi, è un capitano vero. Conosceva l'ambiente perfettamente, essendo sempre stato juventino. Trasmetteva la sua juventinità a tutti i ragazzi più giovani. Infine, aveva una grande cultura del lavoro, in allenamento e in partita e questo serviva come esempio per tutti".



IN SPOGLIATOIO - "I veterani cercano di mettere a loro agio i ragazzi. In ogni famiglia però ci sono sempre le perosne che cercano di aiutarti e altri che invece pensano più a se stessi. Nell'anno della Serie B, ricordo che Nedved, Del Piero, Buffon e Camoranesi erano sempre pronti ad aiutare tutti, anche se poi c'erano altri giocatori che lo erano meno. Il vero leader non deve parlare tanto, nella mia esperienza ho trovato giocatori che parlavano tre volte all'anno e tutti eravamo ad ascoltare. Sono personalità forti, parlano con allenatore e società. Sono personalità forti".



RITORNO ALLA JUVE - "Episodi? Ricordo che Buffon lo avevo vissuto poco, perché era stato fuori sei mesi per infortunio alla spalla. Con Del Piero e Nedved, invece, non ho tanto dei momenti, quanto la quotidianità. Allenamenti, giusta attitudine. Invece, mi ricordo con grande affetto una cena per il compleanno di Chiellini in cui ci eravamo divertiti. C'era anche Bonucci, che era appena arrivato dal Bari. Non fece una grande stagione rispetto alle altre, ma si vide subito che aveva la testa sulle spalle. Ha risposto alle grandi critiche di quell'anno senza Coppe con le grandi prestazioni degli anni successivi".



BONUCCI - "Con Leonardo ci avevo già giocato contro in Primavera. Lui all'Inter, io alla Juve. Era un difensore atipico, di grandissima tecnica e intelligenza tattica. Forse, meno difensore di altri. Aveva bisogno di Chiellini, perché lo ha aiutato nei primi anni. Poi, con la difesa a tre con Barzagli si è trovato alla perfezione. Oggi, potrebbe giocare tranquillamente da solo, ma all'inizio Chiellini è stato fondamentale".



LA "CAZZIATA" - "La più grande, con Fabio Capello. Giocavamo a Villar Perosa, io ero nella Primavera contro i grandi. Io parlo molto in campo, a prescindere da amichevole o partita. In quell'occasione, mi rivolsi all'arbitro per dirgli "Ma uno ce lo fischi anche a noi?". A quel punto, sentii chiamare due, tre, quattro volte il mio numero. Quando mi sono girato, c'era Capello che mi disse di andare negli spogliatoi immediatamente, non proprio con queste parole. Quando l'allenatore della Primavera mi vide andare via dal campo, mi chiese il perché. Alla fine glielo disse Capello".



MARCHISIO E COMPAGNI - "Claudio è stato bravo e fortunato, perché si è fatto il primo anno in prima squadra in B, crescendo poi di passo con la squadra. Non ha vissuto il periodo di Capello. Poi, con Conte è diventato un punto importante. Parliamo di un ragazzo serio, che ha la Juve nel sangue e una grande famiglia. Peccato abbia dovuto smettere troppo presto, avrebbe potuto giocare fino a quarant'anni. Giovinco? Ho la mia idea, ormai sono abbastanza maturo da non dovermi nascondere. Sebastian è un ragazzo fortissimo, che massacrava anche i ragazzi di due metri, perché è intelligente e tecnico. Alla Juventus, poi, è stato difficile, perché veniva dal settore giovanile ed era un 10. Altre volte, lo hanno persino fischiato. Come si fa? Mi sono sempre arrabbiato. Poi, a Parma si è tolto le sue soddisfazioni, fino a Canada e Arabia Saudita. E' sempre rimasto umile, anche di fronte ai milioni".



