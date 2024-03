Gianluca Galliani ha commentato ai microfoni di Tv Play quella che è la situazione legata a Colpani e Di Gregorio, finiti entrambi nel mirino della Juve.‘Di Gregorio e Colpani hanno contratti lunghi. Se qualcuno vorrà portarli via dal Monza ci sarà da impegnarsi. Di Gregorio è tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione’.