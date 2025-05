AFP via Getty Images

L'annuncio di Inzaghi per Inter-Lazio: Lautaro e altri tre verso il forfait

4 minuti fa



L'Inter supera il Torino 2-0 e mantiene vive le speranze per lo scudetto. Nella prossima giornata i nerazzurri affronteranno a San Siro la Lazio; match importante anche in chiave Champions visto che i biancocelesti sono a pari punti della Juventus. Per quella partita, l'Inter avrà problemi di formazione visto le assenze che probabilmente ci saranno come ha confermato Simone Inzaghi.



"Adesso avremo qualche giorno libero, i ragazzi hanno bisogno di riposo. Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard non penso nemmeno per la Lazio. Vedremo per Como. Noi dobbiamo cercare di allenarci in serenità come sempre, ansia e aspettative non portano da nessuna parte", queste le parole di Inzaghi ai microfoni di DAZN. Contro la Lazio quindi, l'Inter sarà priva a meno di sorprese di Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard e la squadra di Baroni avrà quindi qualche chance in più di fare il colpaccio.