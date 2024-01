All'interno di Open Var, la trasmissione di Dazn, l'ex arbitroha commentato la prova di Nasca in Inter-Hellas Verona. Queste le sue parole:"Non siamo soddisfatti. Stop per Nasca: ripartirà dalla B. Dobbiamo capire il perché del mancato intervento del Var sul gol di Frattesi: andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. Decisioni corrette su altri episodi. Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check".