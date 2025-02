L'annuncio di David sul suo futuro: 'In estate sarò libero, ecco dove spero di giocare'

AFP via Getty Images

, attaccante canadese di proprietà del Lille, lascerà il club francese al termine della stagione a parametro zero, dopo la naturale scadenza del contratto che lo lega alla formazione transalpina fino al 30 giugno del 2025. Il classe 2000 ha rilasciato un'intervista esclusiva a Onze Mondial. Di seguito le sue dichiarazioni."Sì, sarò libero alla fine della stagione. E per quanto riguarda il mio futuro, spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò".

"Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento. Ho iniziato a giocare a calcio perché mi divertivo. E anche se ormai è diventato un lavoro, bisogna ricordare che mi sveglio ogni mattina per il calcio, per il gusto di giocare. Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Non commenterò prima di allora. Prima di tutto, voglio concludere bene questa stagione, il finale si prospetta entusiasmante e voglio giocare bene e aiutare la squadra. E quando la stagione sarà finita, la decisione sarà presa e annunciata".