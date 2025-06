L'annuncio di Buffon: 'Gattuso sarà il CT dell'Italia'

Le parole

L’ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della, Gianluigi, ha ufficializzato quello che ormai sembrava imminente: Gennaro Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’annuncio è arrivato durante un intervento su Rai2, dove Buffon ha spiegato le motivazioni dietro la scelta della FIGC.“Abbiamo lavorato, attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Il presidente e tutta la federazione hanno avuti dei giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile” ha dichiarato Buffon, confermando il forte impegno della federazione nella scelta del nuovo tecnico.

Gattuso, ex allenatore tra le altre di Milan, Napoli e Valencia, prenderà così le redini di una Nazionale che ha bisogno di rilanciarsi dopo l’Europeo deludente. Buffon ha aggiunto: “Si riparte cercando di pungolare innanzitutto noi stessi, poi è chiaro che al di là di tutto quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia. Fra il perdere e il perdere in una certa maniera io credo che ci sia parecchia differenza e si può evitare con dei piccoli accorgimenti”.Con l’arrivo di Gattuso, la FIGC punta su grinta, identità e spirito di gruppo, valori che l’ex centrocampista ha sempre incarnato sia in campo che da allenatore. Una nuova era sta per iniziare per la Nazionale, con l’obiettivo chiaro di tornare a competere ai massimi livelli e onorare il nome dell’Italia nel mondo del calcio.