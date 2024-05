Tutto è pronto per la nuova avventura del trio Lele, Nicolae Antonio, che hanno annunciato il loro ritorno sui social per parlare di calcio nel loro stile unico. Con un format definito e un nome ufficiale, "" la trasmissione prenderà il via il 19 agosto 2024, in concomitanza con la prima giornata di campionato. Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo con Christian Vieri e la BoboTV, i tre ex calciatori sono pronti a tornare sotto i riflettori. Il programma sarà disponibile su tutte le principali piattaforme.