L'annuncio da Biella: Juventus Next Gen o Women, cambia lo stadio?

L'annuncio

Lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella potrebbe presto accogliere un’altra squadra, modificando nuovamente gli equilibri logistici per Juventus Women . La, infatti, è stata promossa in Serie D dopo una stagione trionfale in Eccellenza e intende tornare a disputare le proprie gare casalinghe nello stadio cittadino, attualmente condiviso proprio con le due formazioni bianconere.L’annuncio ufficiale è arrivato da Claudio Porta, direttore operativo della Biellese: “È il minimo poter festeggiare questo traguardo, questa vittoria del campionato che ci permetterà di disputare un campionato di Serie D nello stadio più bello del mondo, quello di casa nostra. Ed è proprio qui che, nella prossima stagione, la Biellese giocherà le sue partite casalinghe: nello stadio che ci appartiene, che ci rappresenta e che merita di tornare ad ospitare il grande calcio che sogniamo”.

Cambia lo stadio?



La promozione dei bianconeri di Biella comporterebbe quindi un calendario condiviso a tre, con Biellese, Juventus Next Gen e Juventus Women a dividersi spazi, orari e un terreno di gioco da preservare con cura. Tre squadre in un unico impianto pongono problemi logistici non indifferenti, tra esigenze tecniche, manutenzione del manto erboso e disponibilità di date.



Per questo, si può presupporre, una tra le due formazioni juventine – la seconda squadra maschile o quella femminile – potrebbe essere nuovamente costretta a trasferirsi in un’altra sede, cercando una nuova “casa” per le partite ufficiali della stagione 2025-2026.



Ipotesi Venaria



Tra le ipotesi più accreditate per una possibile nuova casa di Juventus Next Gen o Juventus Women c’è quella del Centro Federale di Venaria. Si tratta di una struttura ambiziosa, pensata proprio per accogliere eventi calcistici di rilievo e squadre professionistiche. Tuttavia, i lavori di adeguamento sono iniziati solo da poche settimane e al momento risultano ancora in una fase troppo arretrata per poter immaginare una struttura pronta ad accogliere una delle squadre juventine già dall’inizio della prossima stagione. Una soluzione che, seppur promettente, rischia di non essere disponibile nei tempi utili per esigenze immediate.