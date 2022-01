Le parole di Marco Lanna, presidente della Sampdoria, a Mediaset: "Quella di questa sera dovrà essere una partita come tutte le altre, in panchina c'è Tufano, l’allenatore della Primavera insieme a Palombo. Credo che giocatori di esperienza come Quagliarella, Candreva ed Ekdal potranno trascinare tutta la squadra ed è a loro ho chiesto unità e aiuto. Perché ci sono tanti giovani che possono andare in difficoltà. Sono fondamentali. Anche da Rincon ci aspettiamo tanto in questo senso".