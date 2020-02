Your browser does not support iframes.

Dopo 13 anni - fra settore giovanile, vari prestiti e formazione Under 23 -, Eric Lanini ha lasciato la Juventus nelle ultime ore del mercato invernale: il suo cartellino è stato acquistato dal Parma, che poi l'ha subito girato in prestito al Como. Ieri la sua compagna Sara Licciardi attraverso Instagram gli ha rivolto parole dolcissime: "Fiera ed orgogliosa di te amore mio. Ora tocca a te: che questo nuovo cammino sia l’inizio di un qualcosa di grandioso e straordinario, proprio come te. Comunque vada sempre insieme, ad ogni tuo traguardo, ad ogni ostacolo… io sarò lì con te, non importa dove, ma insieme. I problemi non son tali se affrontati in due, perciò prendi le mie mani e intrecciale alle tue".



