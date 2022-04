Dichiarazioni al vetriolo quelle rilasciate dall'ex giocatore del Cagliari Antonio Langella nei confronti, il quale ha parlato ai microfoni di TuttoCagliari.net in vista della prossima sfida di campionato tra i sardi e la Juventus, rivelando un particolare episodio avvenuto in un Cagliari-Juve del 2006.



'Andammo in vantaggio su rigore che venne provocato da un fallo di Zambrotta su di me lanciato verso la porta. Poi nel secondo tempo Ayroldi fece di tutto per far pareggiare la Juventus. Gli concesse un rigore scandaloso, e concesse un lunghissimo recupero. Nell'ultima azione, poi, concesse un calcio d'angolo inesistente e lo fece battere nonostante il recupero fosse già finito. Cannavaro saltò altissimo e pareggiò. A quel punto perdemmo un po' tutti la testa: andammo tutti attorno ad Ayroldi per fargli capire che il recupero era già terminato, ma lui non volle saperne. Nella calca generale qualcuno spinse Alessandro Agostini addosso ad Ayroldi, lui si girò e mi espulse, pensando fossi stato io a colpirlo volontariamente'.