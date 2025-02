ANP/AFP via Getty Images

Noa Lang, attaccante del PSV Eindhoven, ha commentato il passaggio del turno in Champions League ai danni della Juventus. Il numero 10 degli olandesi si è reso protagonista di una prova di altissimo livello, risultando tra i migliori in campo della formazione olandese, così come era successo all'andata. Di seguito le sue dichiarazioni dopo la partita del Philips Stadion"Abbiamo giocato davvero a livello Champions League. Almeno, a un livello superiore rispetto alla Juventus. Sono stato importante per la squadra e ho fatto esplodere l’entusiasmo nello stadio. La standing ovation alla mia uscita dal campo? A dire la verità mi ha fatto piacere".