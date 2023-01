Le parole di Landucci in conferenza stampa:CAMBIO IN SOCIETA' - "Vorrei ricordare le persone che se ne sono andate, come Agnelli, Arrivabene, Nedved. Hanno dato successi alla Juventus. Benvenuta alla nuova dirigenza. La Juve ci ha sempre fatto stare tranquilli, pensiamo al lavoro sul campo, al resto ci pensano i dirigenti. Siamo sempre molto tranquilli. Ripartire dopo venerdì sera, dopo una brutta partita di tutti, abbiamo però lavorato bene e ora ci riposiamo perché domenica c'è un'altra partita difficile con l'Atalanta".