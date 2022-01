Le parole di Marco Landucci a Dazn, nel post Roma-Juve:



PARTITA - "Quando si vince tutto è molto più bello. Il gol di Locatelli ci ha ridato entusiasmo e siamo riusciti a ribaltarla. Contento del gol si De Sciglio, abbiamo dimostrato di avere carattere. Le aprole servono a poco, bisogna farlo vedere in campo. Oggi ho perso 5-6 anni di vita, se finisce sempre così è divertente"



MARGINE DI CRESCITA - "Siamo partiti timorosi, volevamo fare una partita offensiva ma abbiamo preso gol da calcio piazzato. Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo perché eravamo in difficoltà nelle marcature. Peccato il secondo gol, abbiamo buttato via palla, capita spesso, non è un caso. Poi bravi a crederci, il secondo gol ci ha dato una mano e ci ha dato fiducia"



CAMBI - "Da chi sono arrivati? Un segreto, non si può dire (ride ndr). Eravamo tutto lo staff a lavorare"



ALLEGRI - "Fa danni? No, non è vero. Però abbiamo fatto tanti gol, visto che facciamo tanta fatica a segnare"



RIGORE - "Speravo Tek lo parasse come all'andata" SVOLTA - "Ci dà morale, quando vinci le cose migliorano. Bisogna migliorare quello che abbiamo sbagliato. Ci aspettavamo una Roma diversa tatticamente e ci ha sorpreso, poi ci siamo messi meglio e siamo riusciti a giocare"



MORATA - "Un giocatore forte, ha sempre dato dimostrazione di affetto per questa squadra"



DYBALA - "Una bella partita, un bel gol, ha dato dimostrazione delle qualità"



ALLEGRI BIS- "Sapevamo che l'impegno era difficile, subiamo un po' di critiche ma ne vogliamo uscire con il lavoro. Sono convinto che vinceremo anche questa sfida, stando zitti e lavorando"



CHIESA - "Unica nota stonata, distorsione al ginocchio, sarà valutato domani"