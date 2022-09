Marco, dopo il Monza, parla così del momento della Juve."Predominio territoriale del Monza, si deve far meglio. Di Maria è stato tartassato, Izzo usa queste tattiche... lui ha reagito, credo che l'espulsione - e mi dicono - sia stata giusta. Nel secondo tempo potevamo fare gol. Dobbiamo chiacchierare poco e fare fatti. Parlare non serve, bisogna far meglio sicuramente. Era difficile dopo mercoledì, rialzarsi dopo la botta. Le scuse non servono, bisogna stare zitti e pedalare"."La spaccatura? Solo con il lavoro si riparte. Nessuno è contento, è un momento difficile, i tifosi non sono contenti ma non lo siamo neanche noi. Per venire fuori da questa situazione bisogna lavorare e migliorare. All'inizio facciamo buone parti di gara, vogliamo fare ma non riusciamo. Bisogna lavorare e fare meglio tutti, da parte dello staff, dell'allenatore, serve remare sulla stessa direzione"."Il mister non può entrare negli spogliatoi, non l'ho ancora visto. E' squalificato, non può entrare"."Hanno condizionato? No, sicuramente no. Il gruppo è sempre stato sano, ottimo. Nessun problema con nessuno. Quando mancano 4-5 giocatori si sentono in una squadra, va fatto meglio, dobbiamo solo fare meglio. C'è da mettere la testa su e fare meglio, conta solo fare fatti"."Problemi più difficili? Sono tutti risolvibili i problemi, serve fare meglio e sono convinto che lo faremo. Non possiamo dire altrimenti, bisogna rientrare tutti e fare meglio tutti. E' l'unica cosa che non ci fa arrendere. Non ci arrendiamo. Le partite vanno avanti, si rigioca e ci prepariamo per le prossime. Sembra tutto nero, bisogna ritrovare l'azzurro. I fischi dei tifosi? Normale, quando perdi è così. I tifosi contestano, bisogna star zitti e lavorare. Normale la contestazione, la Juve deve fare meglio"."Lavorare durante la sosta è dura, restano 4 giocatori, vanno quasi tutti in nazionale. Sarebbe stato meglio rigiocare subito. Bisogna aspettare e niente, la squadra, tutti noi perché si vince e si perde insieme, tutti nella stessa barca, serve venirne fuori. Bisogna dare un segnale e venirne fuori".