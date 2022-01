Marco Landucci, vice di Allegri oggi sulla panchina della Juventus all'Olimpico di Roma, parla in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-3 in rimonta dei bianconeri: "Non è vero che tiriamo poco in porta, comunque stasera ero preoccupato sul 3-1 e abbiamo trovato morale e fiducia segnando il 3-2, dopo essere sì partiti male nella ripresa ma aver fatto una buona seconda metà di primo tempo. Il calcio è imprevedibile, con quel gol siamo ripartiti, la squadra ci ha creduto e siamo contenti di questa bella vittoria".



CHIESA - "Verrà valutato domani, ha una distorsione al ginocchio ma non sono un medico e non posso sapere l'entità".



CALCI PIAZZATI - "Ultimamente abbiamo preso meno gol da queste situazioni, ma la Roma è molto forte e lo sapevamo. All'andata avevamo fatto benissimo marcando a zona, oggi siamo andati in difficoltà a uomo e infatti abbiamo cambiato tra primo e secondo tempo".



ASSENZE SUPERCOPPA - "Come sempre, prenderemo i giocatori a disposizione e cercheremo di fare una bella partita per giocarci a San Siro un trofeo a cui teniamo."



REGOLAMENTO SQUALIFICHE - "Non posso certo lamentarmi, se le regole sono queste vanno rispettate."



FARE IL SECONDO PER UNA VITA - "Ho fatto tanti errori nella mia vita, ma ho avuto la fortuna e la bravura di stare professionalmente con Massimiliano Allegri, non so nemmeno da quanti anni ormai. Sono molto contento di questa scelta! Comunque stasera eravamo tutti quanti dello staff in panchina, con Dolcetti, Trombetta e Padoin. Ed è andata bene, abbiamo avuto difficoltà contro una grande squadra e vincerla così è ancora più bello".



SPETTACOLO O EQUILIBRIO? - "Abbiamo fatto una grande partita perché abbiamo vinto, il risultato fa cambiare tutti i giudizi. Sappiamo di dover migliorare e alle critiche rispondiamo solo lavorando e parlando poco. Perché come dice Max, le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Solo una ricetta c'è: il lavoro".



BONUCCI CON L'INTER? - "Domani faremo il punto della situazione, stasera ci godiamo la partita. Analizzeremo gli errori ma vedremo anche le tante cose belle che abbiamo fatto, ci abbiamo creduto e abbiamo ribaltato: siamo positivi per natura, giusto vedere le cose negative ma è giusto pensare positivo."



CONDIZIONE ALTALENANTE - "Abbiamo svolto un ottimo lavoro alla ripresa dopo Natale: contro il Napoli eravamo un po' bloccati mentre oggi abbiamo iniziato a beneficiare del lavoro".