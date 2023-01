Marco, in conferenza stampa, parla così di Juve-Monza."Era importante ripartire, l'abbiamo fatto bene. Volevamo passare il turno, la Coppa Italia per noi è importante. Buona partita, preso un gol evitabile. Mi pare che il Monza abbia fatto buone prestazioni ultimamente, quindi siamo soddisfatti. I ragazzi ci hanno dato una mano, Chiesa e Di Maria ci hanno dato più qualità davanti"."La Juve ha il dovere di giocare al massimo ogni competizione, per noi era importante e vogliamo andare avanti, arrivare fino in fondo in ogni competizione"."Vorrei ricordare le persone che se ne sono andate, come Agnelli, Arrivabene, Nedved. Hanno dato successi alla Juventus. Benvenuta alla nuova dirigenza. La Juve ci ha sempre fatto stare tranquilli, pensiamo al lavoro sul campo, al resto ci pensano i dirigenti. Siamo sempre molto tranquilli. Ripartire dopo venerdì sera, dopo una brutta partita di tutti, abbiamo però lavorato bene e ora ci riposiamo perché domenica c'è un'altra partita difficile con l'Atalanta"."Molto importante, è stato un anno fermo ed è stata molto dura. Ma ha lavorato duramente, ha avuto intoppi ed è ripartito. Già con l'Udinese aveva fatto una super giocata per il gol di Danilo. Siamo tutti contenti, anche dei ragazzi che sono il futuro della Juventus"."I ragazzi, Pogba, Cuadrado e Vlahovic, mercoledì hanno fatto un'amichevole al pomeriggio. Sono in ritardo di condizione, non hanno problemi, devono ritrovare la condizione. Settimana prossima altra amichevole per loro, domenica è troppo presto. Cuadrado è più avanti un pochino, anche per la struttura fisica".