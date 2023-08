, in conferenza stampa, ricostruisce Juve-Bologna."Non mi sembra, abbiamo provato come fatto con l'Udinese. Sapevamo che il Bologna giocava bene, hanno creato col Milan. Non sottovalutiamo le partite, si vincono sul campo e non con i discorsi. Abbiamo girato palla poco velocemente, ci prendevano in mezzo, dovevamo fare meglio. Nella ripresa fatto bene, ottimo secondo tempo. Peccato per il gol di Dusan annullato, sarebbe stato importante. Ci siamo presi anche dei rischi, con un attaccante in più. Pareggiato la partita, ma lì potevamo anche perdere"."Un piccolo malore, sta già meglio. Ha voluto che parlassi io, ogni tanto mi vuol fare apparire"."No, non è quello. La squadra sta lavorando molto bene da 1 mese e mezzo. Nel primo tempo forse bloccati dall'esordio in casa, la squadra era carica. Poi però ci sono anche gli altri: il Bologna è ottimo, hanno giocatori bravi. Potevano crearci difficoltà. Peccato prendere gol, in queste gare non devi prenderli. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto, molto bene"."Ci bloccavano gli spazi centrali. L'abbiamo fatto nel secondo tempo, potevamo fare meglio. Ci siamo accentrati troppo e dovevamo fare di più"."Ognuno parla sempre dal suo punto di vista. Non commentiamo mai l'operato dell'arbitro. Se ha deciso così era giusto così. Anche noi abbiamo avuto episodi. Siete voi che giudicate. Le televisioni. Accettiamo tutte le decisioni della terna"."Paul ha fatto un bellissimo passaggio per Iling. Deve crescere la condizione, è importante che si sta allenando con noi. Quando sta bene è diverso dagli altri. Dobbiamo farlo crescere solo di condizione. E che il ginocchio lo lasci tranquillo"."Un po' di quanto detto le pensava anche lui, la squadra era cresciuta ed era contento del secondo tempo. Ci vuole della calma. Siamo all'inizio. C'è chi è arrivato da poco. Ma l'entusiasmo ci fa ben sperare per il campionato"."Cresce fisicamente. L'anno scorso ha avuto grossi problemi di pubalgia. Anche all'inizio quest'anno. L'ho visto bene fisicamente e oggi ha fatto quasi due gol. Buona partita. Era cresciuto. La pubalgia l'ha frenato molto. Ha fatto una buonissima partita".