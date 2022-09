Le parole diin conferenza stampa:CREDIBILITA' - "Dobbiamo lavorare e stare zitti, l’espulsione di Di Maria ci ha condizionato. Le critiche dei tifosi ci stanno, adesso dobbiamo essere uniti. È facile esserlo nelle vittorie, dobbiamo esserlo ancora di più adesso. Servono i fatti. Solamente i fatti".BONUCCI E DI MARIA - "Abbiamo deciso di agire diversamente per una scelta tecnica, Bonucci era pronto per giocare. Di Maria è il primo ad essere dispiaciuto, è caduto nella trappola di Izzo che in questo genere di cose è molto bravo".FIDUCIA DEL CLUB - "Non ci arrendiamo, non è nel nostro DNA. Non ho ancora parlato con Allegri, lo faremo per capire la situazione. Di sicuro continueremo a lavorare anche per correggere gli errori. Lavoriamo proprio su queste cose, sui gol che abbiamo preso. Lavoriamo sugli errori per cercare di migliorare, è evidente che al momento non basta. La negatività non aiuta".VLAHOVIC - "Per me è un grande centravanti, il problema non è lui. Tutti dobbiamo fare meglio, non è un problema di singoli".