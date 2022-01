14









Niente Max a Roma. O meglio: Allegri ci sarà, è con la squadra, ma non sarà in panchina. Avrà un piccolo box all'Olimpico, dove seguirà la sua squadra da una postazione tranquilla e diversa da com'è abituato. E anche questa è una prima volta: non era mai stato punito dal giudice sportivo. Pertanto, non era mai successo che Marco Landucci agisse da primo allenatore. CHI E' LANDUCCI - Sì, toccherà a Landucci fare le veci. In campo un ottimo portiere, ora - a 57 anni - è il braccio destro del tecnico juventino. Nel 2008 l'incontro con Max, al Cagliari, dove Landucci era preparatore dei portieri. L'affinità è tale che Allegri lo porta con sé anche al Milan, ma solo alla Juventus sarà il suo vice allenatore. La storia ha fatto il suo corso: vittorie e grandi esperienze, una Champions League sfiorata per ben due volte. A lui i compiti sulle palle inattive e soprattutto capire i momenti del match, magari consigliando le sostituzioni al tecnico. Oggi, l'occasione di rompere il ghiaccio.