Le parole di Marco Landucci a Mediaset:



LA PARTITA - "Abbiamo fatto una bella partita, non era facile, siamo stati bravi a fare la partita giusta, a essere offensivi, tutti hanno fatto una bellissima partita, ci tenevamo a passare il turno, la Juve gioca su tutti i fronti e la Coppa Italia è importante. L'atteggiamento è determinante"



DYBALA - "Sta facendo molto bene, siamo contenti del suo rendimento, è stato determinante in queste partite come deve fare sempre. Ha avuto sfortuna a farsi male. Siamo stati sfortunati anche se nessuno lo dice, anche con Chiesa, gli dedichiamo la vittoria e tornerà più forte di prima, e Danilo"



GENNAIO - "Cambiato l'atteggiamento, tante partite fatte con il giusto atteggiamento, questo è importante. Le partite si vincono sul campo, non ci sono partite facili, abbiamo perso più punti con squadre definite piccole, altre perse e non meritavamo. L'unica cosa che conta è il lavoro, la voglia, l'atteggiamento. Stiamo trovando continuità, dobbiamo parlare poco. Domenica una bella partita da giocare, difficile contro una grande squadra come il Milan"