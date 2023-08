Le parole dia Sky Sport:ALLEGRI - "Un po' di stanchezza a fine partita, ogni tanto mi vuol far apparire, siamo da tanti anni insieme".ENTUSIASMO - "Primo tempo non come i primi 30' di Udine, ma l'intenzione era quella e ci sono anche gli altri. Eravamo un po' contratti, vedo il bicchiere mezzo pieno, un ottimo secondo tempo, abbiamo velocizzato. Abbiamo fatto degli errori ma bene nel secondo. Peccato per il gol di Dusan annullato".PARTITA - "Abbiamo cercato di andare a prenderli, ma c'è anche la qualità degli avversari. Sapevamo che era difficile, il mister l'ha vista giusta ma noi non sottovalutiamo nessuno. Alla fine abbiamo messo un attaccante in più per provare a vincerla, abbiamo preso dei rischi".VLAHOVIC - "L'anno scorso ha sofferto per la pubalgia. Ora gli è passato il dolore e ha cominciato ad allenarsi. Questa settimana si è allenato fisicamente bene e si è cisto, ottima partita".POGBA - "Il minutaggio dipende da lui, quando sta bene il livello è alto. Lo stiamo gestendo, sta molto meglio, deve migliorare di condizione. Ha dato un pallone a Iling in mezzo alle gambe, una giocata non banale".KOSTIC - "C'era Cambiaso che aveva fatto bene e poi abbiamo fatto una scelta più offensiva con Iling. Filip si allena bene, teniamo tutti in considerazione".