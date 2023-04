Le parole dia Sky:PARTITA - "Ultimamente sempre fatto ottimi risultati. Primo tempo al di sotto delle possibilità, meglio il secondo. Il calcio l'ha inventato il diavolo, poi abbiamo reagito. DOvevamo fare meglio, abbiamo sbagliato troppo, bisognava fare meglio nel primo tempo, abbiamo preso un gol un po' dubbio. Peccato, un bel secondo tempo e meritavamo il pareggio".CONTRASTI - "A me piace quando facciamo i contrasti, siamo stati un po' molli, loro più vivi. Nel secondo tempo la musica è cambiata".SECONDO GOL LAZIO - "Bravo Luis Alberto col tacco, sono stati bravi, quando c'è un gol c'è sempre qualcosa da mettere a posto".VLAHOVIC - "Cambiare modulo? Vediamo partita per partita ne parleremo col mister. La costruzione al 4 ci avrebbe dato più vantaggi, abbiamo provato a fare questo. Chiesa è entrato bene, anche Paredes che è sempre criticato spendo una parola per lui".