Le parole di Landucci a Sky:LA PARTITA - "Abbiamo giocato con tanti ragazzi, non sono più ragazzi ,sono con noi della prima squadra, hanno dimostrato di poterci stare facendo ottime partite. Dovevamo ripartire dopo la batosta di Napoli, abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo preso questo gol da calcio d’angolo anche se il Monza ha fatto una buonissima partita, sono in un ottimo momento con ottimi risultati, ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Sul gol siamo stati un po’ polli".CHIESA AVANTI - "Se si guarda il risultato di Napoli si sta meglio davanti, ma nel calcio il risultato fa cambiare idea. E’ un po’ cavallo pazzo, parte, ha qualità, salta l’uomo che è importante negli ultimi metri, ha fatto un bellissimo gol con le sue caratteristiche. Da metà campo in avanti è un giocatore importante".DI MARIA - "Non me ne sono accorto, parlavo un attimo con quelli accanto a me, non l’ho vista. Se c’era il mister entrava in campo secondo me".