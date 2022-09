Il vice allenatore della Juve, Marco Landucci, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro il Monza.SULLA GARA - 'Difficile spiegare. Poi rimanere in dieci non è facile. Parlare in questo momento non serve a nulla, bisogna stare zitti, lavorare e venire tutti insieme fuori da questa situazione. Bisogna fare sicuramente meglio e lo faremo'.DI MARIA – 'La spiegazione è che Izzo è un giocatore che provoca e lì è un attimo. E’ caduto nel tranello, ma è dispiaciuto come tutti noi. Sono cose di calcio che possono succedere, a chi va in campo basta un attimo per sbagliare. Per noi è importante'.ALLEGRI – 'Non l’ho ancora visto ma c’è poco da parlare. Dobbiamo soffrire, stare zitti e lavorare. Non molliamo, ne verremo insieme fuori'.RESPONSABILITA’ – 'Ce le prendiamo tutte, come ha detto Arrivabene. Sono giuste le critiche dei tifosi, però l’unico modo per uscirne è vincere. Bisogna parlare poco e lavorare. Ci sono poche persone per farlo ma dobbiamo fare meglio alla prossima. E’ facile stare uniti nelle vittorie, ma quelle sono il passato. Dobbiamo dare dimostrazione con i fatti'.