Le parole di Landucci a Raisport:"Volevamo cercare di vincere, abbiamo perso. Il Monza ha fatto una bella partita, noi dobbiamo solo stare zitti, pedalare e fare i fatti. Nel calcio, come nella vita, non contano le chiacchiere ma i fatti. Dobbiamo cambiare rotta, non si può continuare così, bisogna cambiarla in un modo o in un altro. Il problema non è Landucci, sono tante piccole cose che pesano, bisogna fare i fatti. Ciò che mi preoccupa è che non si fanno i punti, solo quello".