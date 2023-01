Il sostituto di Massimiliano Allegri,, ha parlato ieri dopo la gara contro il Monza a JuventusTv. Le sue parole:"Siamo contenti di questa partita: c'erano tanti giovani in campo che hanno dato il loro contributo. Poi c’è Chiesa che è tornato al gol dopo tanto tempo. Tutte cose positive, il nostro obiettivo era passare il turno e andare avanti in questa competizione che per noi conta come tutte le altre. Era importante ripartire dopo il Napoli, abbiamo fatto una buona partita. Sul gol siamo stati un po’ ‘polli’ ma la squadra non si è abbattuta e ha fatto un ottimo secondo tempo"."Conosciamo le sue qualità. Quando parte è difficile bloccarlo, ha fatto un grandissimo gol. Poi ci ha dato una mano anche in fase difensiva. È entrato col piglio giusto, ma non vorrei scordare tutti gli altri"."È un ragazzo serio che ascolta e vuole lavorare, per questo cresce. Lui viene da un brutto un infortunio a Lecce ed è stato fermo un po’. Ha forza e tecnica che sono le cose che servono del calcio di adesso. Stasera è stato bravo come Fagioli, Miretti e gli altri ragazzi".