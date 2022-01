31









Le parole di Marco Landucci a Juventus Tv:



LA PARTITA –"Abbiamo fatto una prestazione seria e siamo molto contenti. L’atteggiamento è stato quello giusto, così come l'approccio. Siamo stati subito aggressivi e abbiamo creato tanto e fatto gol. Ci teniamo ad andare avanti in tutte le competizioni".



TANTI GOL – "Siamo stati fortunati e abbiamo lavorato di più. Anche l’aspetto mentale è determinante, sulla determinazione e la voglia di fare. Adesso bisogna continuare".



LOCATELLI-ARTHUR - "Hanno fatto bene insieme, ma anche Rabiot che ha macinato tanti chilometri"



AKE' - "Un ragazzo interessante che conosciamo bene. Deve imparare a passare più il pallone ma quando punta è difficile da prendere. Ci sono tanti giovani interessanti come Miretti, De Winter, Soulé. Sono contento per Aké se l'è meritato"